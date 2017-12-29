Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка
29 декабря 2017 09:10
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Закон вступает в силу с 1 января 2018 года. Право на выплату действует как при рождении первенца, так и при усыновлении ребенка, не достигшего 1,5 года.
Сумма выплат будет рассчитываться индивидуально, исходя из дохода семьи, который не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума. Пособия начнут выплачиваться с 1 января. Правительство выделило около 21,5 млрд рублей на выплаты семьям при рождении первого ребенка, передает Радио Маяк.
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