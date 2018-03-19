Владимир Путин ответил на вопрос, рассматривает ли возможность участия в выборах-2030
19 марта 2018 12:35
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Лидирующий на президентских выборах Владимир Путин на вопрос, рассматривает ли возможность участия в выборах-2030 сказал, что подобное предположение смешно.
"Послушайте меня, мне кажется, то, что вы говорите — это немножко смешно. Давайте посчитаем, я что — до 100 лет здесь буду сидеть? Нет", — сказал Путин журналистам в своем избирательном штабе. Так он ответил на вопрос допускает ли он возможность возвращения на президентский срок в 2030 году.
К весне 2030 года Путину будет 77 лет, пишет РИА "Новости".
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