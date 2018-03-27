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Новости /  В стране  

Владимир Путин, который рано утром прибыл в Кемерово, побывал на месте трагедии

27 марта 2018 09:19
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Владимир Путин, который рано утром прибыл в Кемерово, побывал на месте трагедии
При пожаре в ТЦ погибли, по последним данным, 64 человека.

Президент осмотрел фасад сгоревшего здания, затем возложил цветы в память о жертвах. Путин положил букет роз к стихийному мемориалу рядом с ТЦ, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Также глава государства заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона. Сегодня в Кемеровской области начался трехдневный траур. Погибли, по последним данным, 64 человека, передает Радио Маяк.
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