Владимир Путин, который рано утром прибыл в Кемерово, побывал на месте трагедии

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Президент осмотрел фасад сгоревшего здания, затем возложил цветы в память о жертвах. Путин положил букет роз к стихийному мемориалу рядом с ТЦ, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.Также глава государства заслушает доклады от представителей экстренных служб и руководства региона. Сегодня в Кемеровской области начался трехдневный траур. Погибли, по последним данным, 64 человека, передает Радио Маяк.