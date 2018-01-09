Виталий Мутко получил новую должность
9 января 2018 12:16
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Российский вице-премьер Виталий Мутко был назначен главой организационного комитета по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО). Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает "ФедералПресс".
Отметим, что ЮНВТО занимается развитием устойчивого и общедоступного туризма.
По информации «Коммерсанта», в оргкомитет также вошли замминистра культуры Алла Манилова, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, глава Ростуризма Олег Сафонов, руководитель департамента туризма и региональной политики Минкульта Ольга Ярилова, представители МИДа, МВД, ФТС, Минфина, Минтранса, ФСБ и других ведомств.
Напомним, что в начале 2018 года Мутко был исключен из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу.
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