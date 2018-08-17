Visa предъявит новые требования к банкоматам в России
17 августа 2018 11:13
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Платежная система Visa выдвинет новые требования ко всем российским банкоматам. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух банкиров.
Источники издания сообщили, что после 18 апреля 2020 года все банкоматы, установленные или обновляемые на территории России, должны будут принимать бесконтактные карты.
Гендиректор Visa Альфред Келли-младший, отметил, что сейчас 40 % операций в российских магазинах осуществляются с помощью бесконтактных карт или устройств. Два года назад их количество составляло всего 2 %.
Фото pixabay.com
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