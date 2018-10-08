Валютные счета россиян не будут переводить в рублевые
8 октября 2018 09:06
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Валютные счета россиян не будут переводить в рублевые. У правительства никогда не было таких планов, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия». По его словам, в чем хранить сбережения – «это выбор каждого гражданина».
Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что правительство прорабатывает вопрос о «снижении зависимости нашей экономики от американской валюты», однако не планирует полностью отказаться от доллара, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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