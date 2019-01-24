В работе некоторых государственных сайтов может произойти сбой 1 февраля
24 января 2019 10:15
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Ряд государственных сайтов может перестать работать 1 февраля 2019 года, сообщает Институт развития интернета (ИРИ). В этот день вступит в силу изменение доменных имён (DNS), из-за этого устаревшие серверы окажутся недоступны по всему миру.
Под наибольшей угрозой оказались официальные порталы Федеральной таможенной службы, Минобрнауки, Минприроды и Минсельхоза, сайты региональных правительств Ульяновской области, Якутии и Марий Эл, а также "Промсвязьбанка". Если они не обновят программное обеспечение на серверах, то прекратят работу.
Под меньшей угрозой сайты федеральных ведомств: Федерального агентства по рыболовству, Минфина и Минэнерго, а также региональных правительств Башкирии, Адыгеи, Северной Осетии, Владимирской, Иркутской, Ленинградской, Новосибирской, Ростовской областей, полпредств Южного и Дальневосточного федеральных округов. Если они не обновят программное обеспечение сервера до 1 февраля, то, возможно, будут работать нестабильно.
ИРИ рекомендует администраторам перечисленных сайтов обновить программное обеспечение на серверах или передать поддержку доменной зоны на один из DNS-хостингов. Проверить актуальность ПО сервиса можно на сайте dnsflagday.net, пишет Лайф.
Комментарий "Промсвязьбанка": "Ответственные подразделения банка в курсе изменений в системе доменных имен (DNS), которые вступят в силу 1 февраля. Были запланированы и проводятся необходимые работы для обеспечения работоспособности сайта банка после вступления в силу указанных изменений".
pixabay.com
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