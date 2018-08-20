В мире вновь растёт интерес к кнопочным мобильникам
20 августа 2018 12:00
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В мире вновь растёт интерес к кнопочным моделям мобильных телефонов без доступа в интернет. В прошлом году продажи таких аппаратов выросли на пять процентов, передает Sky News. При этом продажи смартфонов отметились неожиданно низким ростом на уровне двух процентов. Одна из причин подобной тенденции в том, что уставшие от соцсетей покупатели стремятся оградить себя от круглосуточного доступа к ним.
Британские психологи предупреждают, что у ряда пользователей смартфонов при слишком частом их использовании развивается настоящая зависимость от своих гаджетов, которой свойственны симптомы, похожие на наркотическую. По последним данным британского медиарегулятора "Офком", пятая часть совершеннолетних жителей Великобритании проводит в интернете еженедельно более 40 часов, при этом большинство из них считают себя зависимыми от своих телефонов, планшетов, ноутбуков и компьютеров, передает Радио маяк.
Фото pixabay.com
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