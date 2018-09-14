В деле о пожаре в «Зимней вишне» появился новый фигурант
14 сентября 2018 13:22
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Бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей стала новой, двенадцатой фигуранткой уголовного дела о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», произошедшем 25 марта. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили в Центральном районном суде Кемерово.
Уточняется, что следствие просит заключить Шенгерей под стражу. В чем ее обвиняют — не сообщается.
Среди других фигурантов дела бывший начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов, его подчиненный Григорий Терентьев, начальник службы пожаротушения Андрей Бурсин, лица, имевшие отношение к работе торгового центра, и ряд чиновников.
Пожар в кемеровском ТЦ унес жизни 60 человек, в том числе 41 ребенка. По предварительным данным, возгорание началось из-за светодиодного светильника.
21 августа завершился снос здания «Зимней вишни», а также прилегающих строений. На месте торгового центра будет разбит сквер памяти жертв трагедии, проект которого еще утверждается, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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