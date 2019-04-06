В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
6 апреля 2019 12:24
115
В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин. Об этом сообщает портал NashGorod.ru.
По словам начальника цеха, к нему обратилась семейная пара. Они рассказали, что перепутали пакеты и случайно выкинули миллионы рублей вместо мусора.
Супруги выручили крупную сумму денег от продажи квартиры. Они решили хранить ее в пакете. Когда деньги пропали, семья обратилась за помощью на мусоросортировочный завод
Им удалось найти пакет с деньгами после того, как они перебрали примерно 12 тонн мусора.
Позже представители тюменского мусоросортировочного завода сообщили РБК, что не сталкивались с подобной ситуацией. Однако они отметили, что историю о потерянном пакете с деньгами рассказал сотрудник завода, и "это случай из его личной практики".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
4 апреля 2019 13:22
Размещена вторая партия картин. Культура
329
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
322
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4887
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4819
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
595
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
888
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
432
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1090
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1082
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2063
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2341
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1408
Мероприятия