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В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей

6 апреля 2019 12:24
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В Тюмени семья случайно выкинула миллионы рублей
Они перепутали пакеты.

В Тюмени семья выкинула миллионы рублей в мусор, рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин. Об этом сообщает портал NashGorod.ru.
По словам начальника цеха, к нему обратилась семейная пара. Они рассказали, что перепутали пакеты и случайно выкинули миллионы рублей вместо мусора.

Супруги выручили крупную сумму денег от продажи квартиры. Они решили хранить ее в пакете. Когда деньги пропали, семья обратилась за помощью на мусоросортировочный завод
Им удалось найти пакет с деньгами после того, как они перебрали примерно 12 тонн мусора.

Позже представители тюменского мусоросортировочного завода сообщили РБК, что не сталкивались с подобной ситуацией. Однако они отметили, что историю о потерянном пакете с деньгами рассказал сотрудник завода, и "это случай из его личной практики".


Фото pixabay.com
 
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