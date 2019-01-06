В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
6 января 2019 10:44
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Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году. Об этом заявил начальник управления надзора за деятельностью субъектов страхового рынка Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Кирилл Табаков.
Сейчас плата в зависимости от региона может различаться почти вдвое, рассказал чиновник в эксклюзивном интервью «Российской газете».
«В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое», — подчеркнул Табаков. По его словам, возможно, место жительства и в будущем будет влиять на тариф, однако это будет происходить не так формально, как сейчас.
Также есть необходимость в изменении учета по коэффициенту мощности, пояснил чиновник: мощность машины выше 120 л.с. повышает тариф на 40%, при этом «прошли те времена», когда машина с такими показателями считалась гоночной. Новшества в этой области возможны в 2021 году, рассказал Табаков.
9 января 2019 года вступит в силу указание Центробанка о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз.Также документ уточняет разделение водителей по стажу и возрасту — на 58 категорий вместо прежних четырех, пишут "Известия".
pixabay.com
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