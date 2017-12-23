В ЦБ назвали причины ощущения россиянами высокой инфляции
23 декабря 2017 09:38
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Глава Центрального Банка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина назвала причины, по которым у граждан страны создается ощущение роста цен, сообщают "Известия".
Первая – это жизнь при высокой инфляции длительное время, поэтому россиянам сейчас сложно поверить, что она будет низкой.
Во-вторых, люди запомнили цены на продукты, которые установились два года назад, но не фиксируют их изменения, в отличие от статистических органов.
И третье – это товары ежедневных покупок, прежде всего, плодовоовощная продукция. Цены на данную группу товаров очень колеблются в течение года.
При этом россияне больше замечают рост цен, отметила директор ЦБ в интервью телеканалу «Россия-1».
На конец 2017 года регулятор прогнозирует инфляцию до 2,6%, а в 2018 году на уровне 3,5 – 4%.
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