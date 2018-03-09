В Свердловской области нашли уникальный изумруд
9 марта 2018 10:47
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Найденный в Свердловской области уникальный изумруд получил имя — «Марьин дар». Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".
Мариинский прииск назвали в честь Марии Египетской ещё в начале XXI века. После объявления конкурса поступило более двух тысяч предложений, как назвать драгоценный камень. В корпорации отметили, что финалисты конкурса получат серьги с изумрудами, а победительницу наградят набором из серебряных серёжек и кулона с изумрудами.
В конце января на Малышевском руднике в Свердловской области нашли уникальный изумруд массой более полутора килограммов. Как отметили эксперты, стоимость камня превышает четыре миллиона рублей, передает Радио Маяк.
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