В Совете Европы озвучили долг России
25 января 2019 12:00
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Задолженность России перед Советом Европы достигает примерно 60 миллионов евро, сообщил пресс-секретарь генсека СЕ Дэниель Хольтген, пишет ФедералПресс.
Выплата взносов в бюджет организации была приостановлена в 2017 году, после того, как в 2014 году и 2015 году Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) лишила РФ права голоса из-за присоединения Крыма.
Глава МИД Финляндии Тимо Сойни ранее выразил надежду, что компромисс по вопросу возвращения России к работе в организации будет найден.
Российская делегация также не стала аккредитоваться для работы в ПАСЕ, пишет nation-news.ru.
pixabay.com
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