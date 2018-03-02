В Саратове создается орган для защиты прав бизнесменов
2 марта 2018 13:19
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На заседании общественной палаты Саратовской области прозвучало предложение о создании экспертного совета по защите предпринимателей. По словам Николая Скворцова, такой орган, по аналогии с существующим при уполномоченном по защите прав предпринимателей России, сможет готовить экспертное мнение по уголовным делам, касающихся бизнесменов. Владимир Незнамов заявил, что представители малого и среднего бизнеса сейчас нуждаются в особенной защите: "Не секрет, что прессуют предпринимателей, закрываются предприятия, налоги не платятся. Это уже реальный ущерб экономике страны, а не просто нарушение прав бизнесменов". Новую структуру предложили назвать "экспертный совет по защите предпринимателей на территории Саратовской области при общественной палате региона". В ближайшее время планируется поговорить о притеснениях бизнеса, пригласить представителей прокуратуры, УБЭП, УФСИН, местного уполномоченного по защите прав предпринимателей, пишет СарБК.
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