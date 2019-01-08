В Самаре заработал новый кинотеатр
8 января 2019 12:56
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В понедельник, 7 января, в Самаре открылся новый кинотеатр. Он разместился на месте бывшего кинотеатра «Самара» в торговом центре «Грин Парк» на улице Георгия Димитрова.
В новом кинотеатре есть 6 залов, каждый из которых рассчитан на 50 мест. Они оборудованы серебристыми экранами, итальянскими креслами и могут похвастаться звуком dolby digital. Кинотеатр работает ежедневно с 10:00 до 1:00. Пока там показывают только три картины: мультфильмы «Три богатыря и наследница престола» и «Снежная королева: Зазеркалье», а также фильм «Т-34». Стоимость билетов от 150 рублей, пишет "КП в Самаре".
pixabay.com
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