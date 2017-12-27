В России выбрали главное слово 2017 года
27 декабря 2017 10:38
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Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка выбрал словом 2017 года реновацию. Об этом сообщается на сайте «Год литературы». Как отмечается в сообщении, в рейтинге топ-10 на втором месте стоит биткоин, а на третьем — хайп.
Далее в рейтинг вошли слова «токсичный», «баттл», «допинг», «криптовалюта», «фейк», «безвиз» и «домогательство/харассмент».
Кроме того, экспертный совет составил топ-15 авторских неологизмов, или протологизмов. Здесь на первом месте стоит слово «домогант», на втором — «гоп-политика», а на третьем — «зломенитый», сообщает РБК.
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