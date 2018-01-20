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Новости /  В стране  

В России вводится временный запрет на поставку яблок из Боснии и Герцеговины

20 января 2018 09:56
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В России вводится временный запрет на поставку яблок из Боснии и Герцеговины Это связано с подозрениями в реэкспорте фруктов из Польши.
Это связано с подозрениями в реэкспорте фруктов из Польши.

Россельхознадзхор со следующей недели вводит временные ограничения на поставку яблок из Боснии и Герцеговины. Это связано с подозрениями в реэкспорте фруктов из Польши, сообщает пресс-служба ведомства.

На упаковке фруктов во время санитарной проверки специалисты нашли маркировочную этикетку и следы перемаркировки.

Россия ввела продэмбарго на ввоз яблок из стран – членов Евросоюза, в том числе из Польши. Запрет будет действовать, пока не состоятся двухсторонние переговоры на экспертном уровне с компетентной службой этой страны, передает Радио Маяк.
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