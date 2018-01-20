В России вводится временный запрет на поставку яблок из Боснии и Герцеговины
20 января 2018 09:56
164
Россельхознадзхор со следующей недели вводит временные ограничения на поставку яблок из Боснии и Герцеговины. Это связано с подозрениями в реэкспорте фруктов из Польши, сообщает пресс-служба ведомства.
На упаковке фруктов во время санитарной проверки специалисты нашли маркировочную этикетку и следы перемаркировки.
Россия ввела продэмбарго на ввоз яблок из стран – членов Евросоюза, в том числе из Польши. Запрет будет действовать, пока не состоятся двухсторонние переговоры на экспертном уровне с компетентной службой этой страны, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1152
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
429
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
415
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6447
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2405
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9326
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3163
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1867
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2291
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2167
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1821
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3434
Мероприятия