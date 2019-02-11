В России введут электронные паспорта в 2024 году
11 февраля 2019 13:00
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Правительство России сообщило в понедельник, 11 февраля, о введении электронных удостоверений личности граждан страны. Об этом говорится в документе «Национальные проекты: ключевые цели и ожидаемые результаты» на официальном сайте ведомства.
В материалах по нацпроектам также отмечается, что в 2021 году россияне смогут пользоваться цифровым предоставлением социально значимых государственных услуг. Помимо этого, в стране в 2023 году создадут платформу «Цифрового профиля», которая будет осуществлять обмен данными между государством, населением, а также коммерческими и некоммерческими организациями.
Отмечается, что все изменения произойдут согласно национальному проекту «Цифровая экономика», пишут "Известия".
pixabay.com
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