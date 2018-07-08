В России в 11 раз отмечают День семьи, любви и верности

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День семьи, любви и верности — российский праздник, который отмечается 8 июля и приурочен ко дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, покровительствующих семье и браку в православной традиции. Их история считается примером семейного счастья и преданности.Как гласит древнерусская летопись, дочь бортника из рязанской деревни Феврония излечила от болезни муромского князя Петра, после чего они полюбили друг друга и поженились. По легенде они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля) в 1228 году.В 2008 году молодежь Мурома предложила ввести новый праздник – День семьи, любви и верности. Инициативу одобрили Госдума и Совет Федерации.