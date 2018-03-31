В России усилен контроль за оборотом наркотических средств
31 марта 2018 10:49
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В России усилен контроль за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Постановление о ряде изменений нормативных правовых актов подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Таким образом, нормативные правовые акты будут приведены в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных и их прекурсоров. В частности, меры позволят исключить их утечку в незаконный оборот при производстве фармацевтической продукции.
Согласно постановлению, исключены требования к концентрации прекурсора 1-фенил-2-нитропропен, а прекурсор дифенилацетонитрил перенесен из таблицы III списка IV в таблицу II списка IV перечня.
Кроме того, установлены меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесенных в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины. Два прекурсора (фенэтиламин и 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин) включены в таблицу I списка IV перечня.
Также были внесены соответствующие изменения в крупные и особо крупные размеры ряда прекурсоров для целей статей 2283, 2284 и 2291 УК РФ. Распоряжение вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования, пишут "Известия".
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