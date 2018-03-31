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Новости /  В стране  

В России усилен контроль за оборотом наркотических средств

31 марта 2018 10:49
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В России усилен контроль за оборотом наркотических средств Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
Постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В России усилен контроль за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Постановление о ряде изменений нормативных правовых актов подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Таким образом, нормативные правовые акты будут приведены в соответствие с положениями международных актов в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных и их прекурсоров. В частности, меры позволят исключить их утечку в незаконный оборот при производстве фармацевтической продукции.

Согласно постановлению, исключены требования к концентрации прекурсора 1-фенил-2-нитропропен, а прекурсор дифенилацетонитрил перенесен из таблицы III списка IV в таблицу II списка IV перечня.

Кроме того, установлены меры контроля за легальным оборотом ряда веществ, внесенных в национальные перечни подконтрольных веществ Белоруссии, Литвы, Латвии, Германии и Украины. Два прекурсора (фенэтиламин и 1-(2-фенилэтил)-4-анилинопиперидин) включены в таблицу I списка IV перечня.

Также были внесены соответствующие изменения в крупные и особо крупные размеры ряда прекурсоров для целей статей 2283, 2284 и 2291 УК РФ. Распоряжение вступит в силу по истечении 180 дней после его официального опубликования, пишут "Известия".
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