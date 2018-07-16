В России средний показатель активного долголетия, или «серебряного возраста» после выхода на пенсию, составляет 22 года
16 июля 2018 11:20
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«В среднем женщины — около 26, мужчины — около 17», — уточнил он. Силуанов отметил, что данный параметр в последнее время увеличивался.
Он выразил надежду, что период активного долголетия сохранится после окончания всех пенсионных изменений в 2034 году. По его словам, это возможно при условии, если продолжительность и качество жизни россиян повысятся.
В этой связи Силуанов назвал основные задачи правительства: увеличить продолжительность жизни людей до 80+ и принять соответствующие меры в области качества жизни и в сфере здравоохранения, пишет РБК.
«В экономической области тоже [надо принять меры], потому что будет расти экономика, будет больше возможностей у наших граждан иметь достойное качество жизни», — заключил чиновник.
В середине июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста у женщин — до 63 лет, и у мужчин — до 65 лет. Премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость реформы снижением доли работающих россиян и ростом числа пенсионеров.
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