В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции
15 января 2018 09:30
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В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции, который продлится до конца года. Сроки пилотного проекта были утверждены постановлением правительства в декабре прошлого года.
Цели эксперимента – подтверждение подлинности товаров, противодействие незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе контрафактной. Сейчас в стране маркируются меховые изделия, запущен пилотный проект по маркировке лекарств, с 2018 года планируется маркировать обувь, с 2019 года – куртки, блузки, сорочки, костюмы, а также постельное бельё, передает Радио Маяк.
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