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Новости /  В стране  

В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции

15 января 2018 09:30
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В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции Цели эксперимента – подтверждение подлинности товаров.
Цели эксперимента – подтверждение подлинности товаров.

В России сегодня стартовал эксперимент по маркировке табачной продукции, который продлится до конца года. Сроки пилотного проекта были утверждены постановлением правительства в декабре прошлого года.

Цели эксперимента – подтверждение подлинности товаров, противодействие незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции, в том числе контрафактной. Сейчас в стране маркируются меховые изделия, запущен пилотный проект по маркировке лекарств, с 2018 года планируется маркировать обувь, с 2019 года – куртки, блузки, сорочки, костюмы, а также постельное бельё, передает Радио Маяк.

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