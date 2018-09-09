В России сегодня Единый день голосования
9 сентября 2018 09:00
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Идёт голосование по выборам руководителей Чукотки, Магаданской, Амурской, Новосибирской, Кемеровской, Самарской областей, Приморья, Якутии, Хабаровского, Красноярского, Алтайского краёв, Хакасии.
Выборы депутатов парламентов начались в Бурятии и Иркутской области. Сегодня же предстоит избрать глав региональных столиц – Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска, передает Радио Маяк.
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