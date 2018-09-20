В России появятся новые автомобильные номера
20 сентября 2018 11:38
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В России с 1 января 2019 года начнут выдавать номерные знаки по новому ГОСТу, говорится в приказе Росстандарта. Изменения в первую очередь затронут мотоциклетные номера — они станут меньше в размерах, а знаки для праворульных авто примут форму, приближенную к квадрату.
«Для мотоциклистов будут доступны номера уменьшенного размера: 190 на 145 мм (вместо нынешних 245 на 160 мм)», — пишет газета «Коммерсант».
Причиной такого нововведения стало то, что у зарубежных мотоциклов, которых в России на порядок больше отечественных, слишком маленькая площадка под номер и старый госзнак на нее просто не помещается.
Кроме того, номера для мопедов станут похожи на мотоциклетные, но с иным набором цифр и букв. Например — ММ55АА77RUS. Отдельные знаки получат квадроциклы, спортивные машины и ретроавтомобили, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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