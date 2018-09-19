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Новости /  В стране  

В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков

19 сентября 2018 10:53
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В России появится сотовая сеть для чиновников и силовиков Ее оператором может стать Tele2
Ее оператором может стать Tele2.

К 2024 г. в России должна быть создана сеть беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей, сказано в паспорте программы «Цифровая экономика», в целом одобренном в понедельник правительством. Сеть должна работать по технологии LTE-450.

Особенность сети LTE-450 – это возможность управлять приоритетами для различных групп пользователей, так описана эта технология в документах департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Абонентские устройства в этом диапазоне могут и работать в режиме рации (push-to-talk), и передавать видео. Сеть отличается высокими скоростями и малыми задержками передачи данных, говорится в материалах ДИТа. А для обеспечения устойчивого покрытия в этом стандарте достаточно минимального количества базовых станций, пишут "Ведомости".


Фото pixabay.com

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