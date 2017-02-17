В России появится единый оператор президентских грантов
17 февраля 2017 13:47
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Новая структура будет создана уже в марте.
Информация о ней будет отражена в распоряжении президента о распределении грантов на 2017 год, пишет РБК. Руководителей некоммерческих организаций, которые сейчас являются операторами грантов президента, «уже уведомили о том, что планируется реформирование и будет переход под единую структуру».
Источник издания заявил, что в Кремле хотят четко понимать, «как распределяются средства».
Напомним, что в настоящее время операторами президентских грантов являются девять НКО: Национальный благотворительный фонд, Российский союз молодежи, Лига здоровья нации, фонд «Гражданское достоинство», Союз женщин России, Российский союз ректоров, фонд «Перспектива», Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и Союз пенсионеров России.
«ФедералПресс» ранее уже сообщал, что система распределения президентских грантов будет концептуально пересмотрена. Работой занимается политический блок Кремля под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
Информация о ней будет отражена в распоряжении президента о распределении грантов на 2017 год, пишет РБК. Руководителей некоммерческих организаций, которые сейчас являются операторами грантов президента, «уже уведомили о том, что планируется реформирование и будет переход под единую структуру».
Источник издания заявил, что в Кремле хотят четко понимать, «как распределяются средства».
Напомним, что в настоящее время операторами президентских грантов являются девять НКО: Национальный благотворительный фонд, Российский союз молодежи, Лига здоровья нации, фонд «Гражданское достоинство», Союз женщин России, Российский союз ректоров, фонд «Перспектива», Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров» и Союз пенсионеров России.
«ФедералПресс» ранее уже сообщал, что система распределения президентских грантов будет концептуально пересмотрена. Работой занимается политический блок Кремля под руководством первого заместителя главы администрации президента Сергея Кириенко.
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