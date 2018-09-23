В России появился новый город-миллионник
23 сентября 2018 11:30
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Соответствующее свидетельство мэру города Евгению Первышову вручила глава регионального управления Росстата Татьяна Курнякова на концерте в честь 225-летия столицы Кубани. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации.
— Приятно, что это произошло именно в День города и Краснодар официально стал 16-м городом-миллионником России, — сказал глава города во время вручения сертификата.
По словам Первышова, столица Кубани добивалась статуса миллионника на протяжении нескольких лет.
Отмечается, что Краснодар стал 16-м по счёту обладателем данного статуса среди российских городов. Миллионниками уже признаны Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Омск, Красноярск, Екатеринбург, Челябинск, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону и Воронеж, пишет Лайф.
Фото: © Официальный сайт администрации Кубанского края
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