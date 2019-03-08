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В России отмечают Международный женский день

8 марта 2019 10:29
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В России отмечают Международный женский день В регионах в честь 8 марта пройдут разнообразные акции
В регионах в честь 8 марта пройдут разнообразные акции.

Волонтеры более чем в сорока регионах, в том числе в Москве, Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае проведут 8-го марта акцию "Вам, любимые" – подарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях пройдет акция, участники которой смогут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.

Женщины, которые придут сегодня получать водительские права в отдел ГИБДД, получат от сотрудников также букет цветов и поздравления. Об этом сообщили в МВД. В честь праздника во многих регионах страны патрульные машины ДПС с проблесковыми сигналами выстроятся в форме восьмерки. Женщины, которые участвуют в экстремальной гонке на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке, в праздничный день вышли на очередной этап соревнований. Об этом ТАСС сообщили организаторы. Речь идёт о двух россиянках и гонщице из Швейцарии. На финише этапа их ждут поздравления с 8 марта, подарки и конфеты.

В оргкомитете отметили, что погода не позволила доставить в северный поселок букеты цветов для участниц "Берингии", передает Радио Маяк.

Фото: pixabay.com


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