В России отмечают Международный женский день
8 марта 2019 10:29
127
Волонтеры более чем в сорока регионах, в том числе в Москве, Архангельской, Брянской областях, Забайкальском крае проведут 8-го марта акцию "Вам, любимые" – подарят цветы девушкам на главных улицах городов, в аэропортах и на вокзалах. В соцсетях пройдет акция, участники которой смогут выложить поздравления с хештегом #ВамЛюбимые.
Женщины, которые придут сегодня получать водительские права в отдел ГИБДД, получат от сотрудников также букет цветов и поздравления. Об этом сообщили в МВД. В честь праздника во многих регионах страны патрульные машины ДПС с проблесковыми сигналами выстроятся в форме восьмерки. Женщины, которые участвуют в экстремальной гонке на собачьих упряжках "Берингия" на Камчатке, в праздничный день вышли на очередной этап соревнований. Об этом ТАСС сообщили организаторы. Речь идёт о двух россиянках и гонщице из Швейцарии. На финише этапа их ждут поздравления с 8 марта, подарки и конфеты.
В оргкомитете отметили, что погода не позволила доставить в северный поселок букеты цветов для участниц "Берингии", передает Радио Маяк.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
184
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
733
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
717
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
721
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1430
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1268
Фоторепортажи
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
197
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
681
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1167
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
899
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2883
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2551
Мероприятия