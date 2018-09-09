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В России отмечается день танкиста

9 сентября 2018 09:14
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В России отмечается день танкиста Снят гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям.
Снят гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям.

Министерство обороны России в День танкиста опубликовало на своем сайте уникальные документы, посвященные событиям Великой Отечественной войны, в частности легендарному сражению под Прохоровкой.

Как отметили в пресс-службе, военное ведомство "снимает гриф секретности с ряда документов военных лет, посвященных танковым соединениям и частям и героическим подвигам советских танкистов".

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонной промышленности с Днём танкиста, отметив, что "важным показателем усердной работы нынешнего поколения являются победы в главном конкурсе Армейских международных игр – "Танковый биатлон".

Шойгу добавил, что "это настоящий триумф российской команды, которая в очередной раз показала превосходное искусство управления боевыми машинами", передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com
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