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В России начал дорожать импортный алкоголь

23 января 2019 12:49
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В России начал дорожать импортный алкоголь В качестве главной причины назвали изменения на рынке.
В качестве главной причины назвали изменения на рынке.

Крупнейшие импортеры вин и другого алкоголя в России — компании Simple, Beluga Group, Roust и «Ладога» — повысили цены на свою продукцию с 2019 года. Также о повышении заговорили и другие организации, сообщает газета «Коммерсант».

В распоряжении журналистов оказалась копия письма Simple, направленного клиентам и партнерам компании. В нем сообщается о повышении цен на ассортимент с 14 января на 6–8%, а в некоторых случаях стоимость была увеличена сразу на 20–40%. В качестве главной причины представители организации назвали изменения на рынке, оказавшие «критическое влияние на бизнес». Это в том числе повышение с января 2019 года в России НДС, говорится в письме.

Кроме того, влияние на стоимость алкоголя оказало введение помарочного учета, согласно которому требуется вести учет каждой марки на алкоголе. Отдельно компания также отметила подорожание логистики в Европе и России и «негативную динамику рубля к мировым валютам».

Аналогичные причины подорожания назвал и председатель правления компании Beluga Group Александр Мечетин. По его словам, стоимость пришлось повысить на 3–7% в зависимости от брендов.

C января 2019 года НДС в России повысился с 18 до 20%. По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, это сказалось на уровне цен меньше, чем ожидали эксперты, пишут "Известия".


pixabay.com
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