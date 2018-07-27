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Новости /  В стране  

В России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы

27 июля 2018 13:15
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В России могут ввести утилизационный сбор на велосипеды и велосипедные рамы
В настоящее время вопрос прорабатывает Минпромторг РФ.

Отметим, что ведомство получило от вице-премьера Дмитрия Козака поручение до 1 октября текущего года рассмотреть вопрос о целесообразности, механизмах и сроках реализации ряда мер, которые будут направлены на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности. Об этом пишут «Известия».
Одним из предложений по дополнительным мерам стимулирования спроса указано введение утильсбора на велосипеды. Если такой шаг одобрят, проекты федерального закона и постановления правительства относительно введения сбора будут готовы уже к 1 октября 2019 года.

По словам экспертов, утилизационный сбор на велосипеды и рамы для них может составить до 10 % от стоимости велосипеда на прилавке.
Стоит отметить, что утилизационный сбор является разовым платежом. Он взимается для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта. В настоящее время в России существует такой сбор для отечественных и иностранных автомобилей. Его сумма зависит от объема двигателя машины, пишет "ФедералПресс".

Фото: pixabay.com


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