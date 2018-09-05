В России могут установить минимальную цену на пиво
5 сентября 2018 13:37
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Росалкогольрегулирование хочет обсудить вместе с Минфином минимальную розничную цену на пиво. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам главы РАР Игоря Алёшина, к нему уже обращались с этим вопросом участники пивоваренного рынка, поэтому минимальную розничную цену хмельного напитка рассмотрят на заседании с Минфином.
Также глава ведомства подчеркнул, что важно ввести правильные маркировки для всей пивоваренной продукции. Отмечается, что данный вопрос также уже прорабатывается.
Фото pixabay.com
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