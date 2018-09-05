Я нашел ошибку
Главные новости: 
Дмитрий Азаров информировал Президента о социально-экономической обстановке в регионе.
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с главой региона Дмитрием Азаровым
В прошлом месяце новые санкции Госдепа и санкционные угрозы конгресса привели к обвалу рубля.
Совбез подготовит план защиты России от санкций
Виктор Сурков потребовал у компании «Медиа-Маркт» почти 5 млн арендной платы за прошлые годы
Виктор Сурков потребовал у компании «Медиа-Маркт» почти 5 млн арендной платы за прошлые годы
Избирателям одного из округов Железнодорожного района Самары в это воскресенье предстоит снова выбирать своего депутата.
На мандат бывшего спикера думы Самары претендует глава «ВТС Метро» и еще 4 кандидата
Подводят итоги мощнейшей модернизации больницы, которая состоялась в 2018 году.
В самарской больнице им. Пирогова сегодня проходит День открытых дверей
Пьяницы стали вести себя чуть лучше — число преступлений, совершенных людьми в состоянии опьянения, сократилось
Пьяницы стали вести себя чуть лучше — число преступлений, совершенных людьми в состоянии опьянения, сократилось
Ошибки были допущены при обустройстве парковочного кармана остановки «Электрощит».
При реконструкции Красноглинского шоссе подрядчик совершил ошибки
Проект призван способствовать привлечению внимания к национальной музыкальной культуре разных стран, а также к выдающимся отечественным литераторам.
Первый сезон литературно-музыкальных программ «Имена России – 2018» пройдет в самарских городских парках
сегодня  Среда, 5 сентября, 15:50
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/09:
USD 68.27
0.53
EUR 79.02
0.38
Искать
Новости /  В стране  

В России могут установить минимальную цену на пиво

5 сентября 2018 13:37
115
В России могут установить минимальную цену на пиво Минимальную розничную цену рассмотрят на заседании с Минфином.
Минимальную розничную цену рассмотрят на заседании с Минфином.

Росалкогольрегулирование хочет обсудить вместе с Минфином минимальную розничную цену на пиво. Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам главы РАР Игоря Алёшина, к нему уже обращались с этим вопросом участники пивоваренного рынка, поэтому минимальную розничную цену хмельного напитка рассмотрят на заседании с Минфином.

Также глава ведомства подчеркнул, что важно ввести правильные маркировки для всей пивоваренной продукции. Отмечается, что данный вопрос также уже прорабатывается.

Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
128
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
400
6 августа 2018  10:34
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Яндекс.Навигатор заговорил голосом Артёма Дзюбы
Футболист записал более 120 фраз.
Транспорт
910
26 июля 2018  11:32
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Появилось видео задержания замначальника областного управления Росгвардии Дмитрия Сазонова
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб.
Криминал
1565
25 июля 2018  20:35
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Станислав Черчесов подпишет новый контракт с РФС и останется во главе сборной России
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1066
22 июля 2018  10:17
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
В Самаре ливнем затопило гипермаркет «Леруа Мерлен» в ТЦ «Космопорт»: видео
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть.
Происшествия
1956
Весь список

Фоторепортажи
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
413
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1335
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
934
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1023
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1019
11 августа 2018  17:06
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.
Спорт в регионе
756
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет кинофестиваль «Соль земли» 2018
В Самаре стартовал XVI Международный конкурс «Виват, Баян!»
В галерее «Вавилон» сезон открывается выставкой живописи и графики Вениамина Клецеля (Израиль)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда