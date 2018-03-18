В России 18 марта проходят выборы президента страны

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Самыми первыми в России начали голосовать жители Чукотки и Камчатки. Правом голоса обладают более 110 млн 850 избирателей, в том числе в России свыше 108 млн 900 тыс, а за ее пределами – свыше 1 млн 800 тыс.Всего по стране сегодня будет работать более 97 тысяч избирательных участков и еще около 400 – за рубежом. Голосовать можно до 20 часов вечера по местному времени.Как и в день тишины, в день выборов запрещена любая агитация за кандидатов и политическая реклама.