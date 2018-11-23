В Петербурге разрешили установить памятник Виктору Цою
23 ноября 2018 11:22
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Воздвигнуть в городе мемориал, посвящённый легендарному рокеру, пытаются уже несколько лет. Между тем в районе, где должна появиться скульптура, этому рады далеко не все.
Санкт-Петербургская государственная административно-техническая инспекция выдала разрешение на установку памятника Виктору Цою, сообщается на сайте ГАТИ.
— На срок с 12 ноября 2018 года по 31 августа 2019 года выдан ордер на производство работ по установке памятника Виктору Цою на улице Танкиста Хрустицкого. Скульптуру планируется установить в центральной части сквера, ограниченного бульваром Новаторов, улицей Танкиста Хрустицкого и проспектом Ветеранов, — говорится в сообщении.
В Фонде памяти Виктора Цоя, который был инициатором проекта, заявили, что теперь для установки есть все нужные документы, осталось только определиться с датой открытия.
Проект памятника утвердили в 2014 году. Автор — скульптор Матвей Макушкин. В 2015 году правительство Санкт-Петербурга постановило установить мемориал в сквере в Кировском районе. Однако часть местных жителей выступила против. Они опасались, что у памятника будут собираться шумные нетрезвые компании, пишет Лайф.
Фото: © VK/Фонд "Памяти Виктора Цоя"
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