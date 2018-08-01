В Перми отменили парад зомби из-за жалоб РПЦ и мусульман
1 августа 2018 11:31
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Организаторы парада зомби в Перми приняли решение отказаться от его проведения из-за критики со стороны представителей религиозных организаций.
На мероприятие, которое было разрешено властями, по словам организаторов, поступило сразу несколько жалоб, в том числе от Пермской епархии. Ранее в СМИ приводились высказывания православных священников и имамов города о том, что такие мероприятия вредны для нравственного здоровья детей.
«Когда люди слышат слово „зомби“, то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть. Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться?» — отметил организатор шествия.
Парад зомби проводили в Перми уже несколько раз, обычно на него приходят несколько сотен человек. Участники мероприятия гримируются под живых мертвецов и в таком виде идут по улицам города, сообщает "Медуза".
Фото: pixabay.com
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