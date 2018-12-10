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В ПФР определили регионы с самой большой и самой маленькой пенсией

10 декабря 2018 09:23
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В ПФР определили регионы с самой большой и самой маленькой пенсией Самарская область не попала в начало и конец списка.
Самарская область не попала в начало и конец списка.

Самые большие пенсии получают жители Чукотского автономного округа. В среднем выплаты в регионе составляют 25 173 руб. в месяц, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Как отмечает «Российская газета», в пятерке лидеров по размеру пенсионных выплат оказались Ненецкий автономный округ (22 050 руб.), Магаданская область (21 508 руб.), Камчатский край (21 342 руб.) и Ямало-Ненецкий автономный округ (21 008 руб.).

При этом самый низкие пенсии оказались в Кабардино-Балкарии. Там пенсионеры в среднем получают 11 413 руб. В Дагестане пенсии чуть больше — 11 653 руб. Еще на 484 руб. выше пенсия в Калмыкии (12 137 руб.).

В ПФР уточнили, что на размер пенсии влияют различные факторы, в том числе продолжительность стажа, размер зарплаты и различные повышающие коэффициенты.

28 ноября президент России Владимир Путин в среду, 28 ноября, подписал закон о бюджете Пенсионного фонда РФ (ПФР) на 2019 год и плановый период 2019–2021 годов.

Отмечается, что доходы Фонда в 2019 году составят 8,612 трлн рублей, расходы — 8,635 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 млрд рублей по доходам и на 115,9 млрд рублей по расходам, пишут "Известия".

Фото pixabay.com
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