В Москве 18 августа простятся с детским писателем Эдуардом Успенским
18 августа 2018 10:05
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Она начнется в 11 часов. Затем состоится отпевание в храме на Рябиновой улице. Похоронят писателя на Троекуровском кладбище Москвы.
Один из самых известных современных детских писателей России, автор произведений "Крокодил Гена и его друзья", "Каникулы в Простоквашино", по которым созданы всеми любимые мультфильмы, писатель Эдуард Успенский скончался в минувший вторник на 81-м году жизни в своем загородном доме.
Известно, что в последнее время писатель страдал от онкологического заболевания. Соболезнования родным и близким писателя выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, передает Радио Маяк.
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