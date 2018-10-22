В Минобороны РФ рассказали об индексации окладов и пенсии военных
22 октября 2018 13:54
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Зарплаты и пенсии российских военных будут проиндексированы трижды за три ближайших года — на 4,3% в 2019 году, на 3,8% — в 2020 году и на 4% — в 2021 году. Об этом информирует "Красная звезда" со ссылкой на замглавы Минобороны Росссии Татьяну Шевцову.
Как напомнила представитель оборонного ведомства, с 1 января 2012 года благодаря новой системе выплат военнослужащим уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5–3 раза.
— Но вместе с тем вплоть до этого года размеры окладов не индексировались. При этом мы смогли удерживать средний размер армейской зарплаты на уровне ведущих отраслей экономики. Это удавалось сделать за счёт сбалансированной политики кадров, оптимизации структуры и численности Вооружённых сил, ряда стимулирующих ежемесячных надбавок и системы премирования, — пояснила замминистра.
Шевцова рассказала, что 1 января 2018 года оклады военных были увеличены на 4%. В дальнейшем, по её словам, индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020-го и 1 октября 2021-го.
— Что касается военных пенсий, то они были проиндексированы на 4% с 1 января 2018 года одновременно с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих. ... В 2019–2021 годах они будут расти вместе с индексацией денежного довольствия, — сообщила представитель ведомства.
По её словам, всех военнослужащих переведут на расчёты с использованием банковских карт российской платёжной системы "Мир", пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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