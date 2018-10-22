В Минобороны РФ рассказали об индексации окладов и пенсии военных

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Только громкие крики Инги о помощи спасли ее от неприятных последствий.
На самарскую журналистку, когда она поднималась на лифте в редакцию, с ножом напал неизвестный
Перед первым чтением законопроекта в нижней палате предложили штрафовать людей, отказавшихся зарегистрироваться самозанятыми, на размер полученного дохода.
В Думе предложили забирать у не платящих налоги самозанятых весь доход
На данном этапе жители каждого субъекта Российской Федерации могут добавить свой вариант имени-претендента к региональному списку, сформированному общественными палатами субъектов Российской Федерации.
Стартовал 2-й этап всероссийского проекта «Великие имена России», который продлится с 22 по 28 октября 2018 года
В соответствии с указом специальные экономические меры вводятся правительством «в связи с недружественными действиями Украины» в отношении россиян и компаний из России.
Путин поручил ввести новые санкции против Украины
В настоящее время убийца задержан, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Самаре в пассажирском вагоне на железнодорожной станции трубой забили насмерть спящего пассажира
В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Куйбышевского района города Самары для рассмотрения по существу.
В Самаре руководители ООО «ЭнергоМонтажСервис», обвиняемые в коммерческом подкупе, предстанут перед судом
Москва готова вернуться к диалогу с Константинополем, если Вселенский патриархат «признает ошибку» и извинится.
РПЦ предложила Константинополю извиниться за «ущерб мировому православию»
По его словам, белорусская сторона
Посол Бабич рассказал об ответе Москвы в случае нападения на Белоруссию
сегодня  Понедельник, 22 октября, 19:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/10:
USD 65.81
0.09
EUR 75.32
-0.25
Искать
Новости /  В стране  

В Минобороны РФ рассказали об индексации окладов и пенсии военных

22 октября 2018 13:54
144
В Минобороны РФ рассказали об индексации окладов и пенсии военных В ведомстве напомнили о том, что с 2012 года благодаря новой системе выплат уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5–3 раза.
В ведомстве напомнили о том, что с 2012 года благодаря новой системе выплат уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5–3 раза.

Зарплаты и пенсии российских военных будут проиндексированы трижды за три ближайших года — на 4,3% в 2019 году, на 3,8% — в 2020 году и на 4% — в 2021 году. Об этом информирует "Красная звезда" со ссылкой на замглавы Минобороны Росссии Татьяну Шевцову.

Как напомнила представитель оборонного ведомства, с 1 января 2012 года благодаря новой системе выплат военнослужащим уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5–3 раза.

— Но вместе с тем вплоть до этого года размеры окладов не индексировались. При этом мы смогли удерживать средний размер армейской зарплаты на уровне ведущих отраслей экономики. Это удавалось сделать за счёт сбалансированной политики кадров, оптимизации структуры и численности Вооружённых сил, ряда стимулирующих ежемесячных надбавок и системы премирования, — пояснила замминистра.

Шевцова рассказала, что 1 января 2018 года оклады военных были увеличены на 4%. В дальнейшем, по её словам, индексация произойдёт 1 октября 2019 года, 1 октября 2020-го и 1 октября 2021-го.

— Что касается военных пенсий, то они были проиндексированы на 4% с 1 января 2018 года одновременно с индексацией денежного довольствия действующих военнослужащих. ... В 2019–2021 годах они будут расти вместе с индексацией денежного довольствия, — сообщила представитель ведомства.

По её словам, всех военнослужащих переведут на расчёты с использованием банковских карт российской платёжной системы "Мир", пишет Лайф.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
396
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
414
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
477
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
447
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
895
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
721
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
751
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1154
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1195
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2301
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1711
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1895
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Владимира Кейлина
В Самарском политехе к столетию комсомола будет заложена новая капсула времени
В Самаре состоится оперный фестиваль, посвященный юбилею итальянского композитора Джакомо Пуччини
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные