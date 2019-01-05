В МВД уволили двух руководителей
5 января 2019 10:31
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Руководитель Главного управления МВД России по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобождён от занимаемой должности. Кроме того, свой пост покинула и глава миграционного управления ведомства Ольга Кириллова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Указом президента глава Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин освобождён от занимаемой должности, — сказал собеседник агентства.
Валиулин был назначен начальником главка по противодействию экстремизму МВД России Указом Президента Российской Федерации в 2012 году. До этого он возглавлял отдел по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Центральному административному округу Москвы (2002 год) и Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве (2008 год).
Также, по данным агентства, Ольга Кириллова, которая находилась на должности руководителя ГУ по вопросам миграции МВД с 2016 года, покинула свой пост по собственному желанию.
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