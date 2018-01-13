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В Крыму стремительно растет количество волков

13 января 2018 11:39
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В Крыму стремительно растет количество волков Хищники приходят в Крым с украинской территории через Перекопский перешеек.
Хищники приходят в Крым с украинской территории через Перекопский перешеек.

Популяция волков в Крыму выросла за год на 53 особи и составляет более 300 животных.
Об сообщил старший государственный лесной инспектор Крыма, завотделом особо охраняемых природных территорий Минэкологии РК Михаил Чепурко.
По его словам, в 2017 году в Крыму по приказам регулирования численности было отстреляно 25 волков (7% от общей численности). Из них 12 — в последние три месяца года.

Отмечается, что волки приходят в Крым с украинской территории через Перекопский перешеек, соединяющий полуостров с материком, пишут "Известия".

Кроме того, источники утверждают, что с 2004 года они активно режут скот в степи, а с 2014-го освоились в горах, что может быть опасным для туристов.

За пределами заповедника зверь может быть уничтожен лишь в целях регулирования численности охотничьих ресурсов и только по согласованию с охотуправлением области.
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