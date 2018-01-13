В Крыму стремительно растет количество волков
13 января 2018 11:39
136
Популяция волков в Крыму выросла за год на 53 особи и составляет более 300 животных.
Об сообщил старший государственный лесной инспектор Крыма, завотделом особо охраняемых природных территорий Минэкологии РК Михаил Чепурко.
По его словам, в 2017 году в Крыму по приказам регулирования численности было отстреляно 25 волков (7% от общей численности). Из них 12 — в последние три месяца года.
Отмечается, что волки приходят в Крым с украинской территории через Перекопский перешеек, соединяющий полуостров с материком, пишут "Известия".
Кроме того, источники утверждают, что с 2004 года они активно режут скот в степи, а с 2014-го освоились в горах, что может быть опасным для туристов.
За пределами заповедника зверь может быть уничтожен лишь в целях регулирования численности охотничьих ресурсов и только по согласованию с охотуправлением области.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
231
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6221
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2328
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9259
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2865
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11170
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3048
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1833
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2231
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2125
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1774
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3404
Мероприятия