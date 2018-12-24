В Хабаровском крае трёхлетний мальчик выжил ночью в тайге
24 декабря 2018 13:30
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Трёхлетний мальчик выжил, оказавшись ночью в одиночестве в тайге. Его отец на снегоходе провалился под лёд и успел сказать малышу, чтобы он возвращался назад. Мальчика нашли в нескольких километрах от небольшого села в Хабаровском крае.
По данным ТАСС, местный житель забрал сына вечером из детского сада и отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на рыбалку. Примерно в трёх километрах от поселения мужчина высадил ребёнка на берегу, а сам выехал на лед — и снегоход провалился. Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село.
— Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села, — цитирует агентство сотрудницу администрации села Кенай Гульнару Канавцеву.
При этом, по данным регионального ГУ МЧС, отца ребёнка продолжают искать спасатели.
pixabay.com
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