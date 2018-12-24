Я нашел ошибку
Главные новости: 
Всего в минувшие сутки город убирали 360 единиц техники и 292 рабочих. За последние 24 часа на полигоны вывезли 3,8 тысячи тонн снега.
В Самаре ликвидируют последствия снегопада
Совещание проводит премьер-министр Дмитрий Медведев, обсуждаются итоги работы по нацпроектам за 2018 год и планы на 2019-й.
Дмитрий Азаров принимает участие в заседании Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
В 2018 году АВТОВАЗ уверенно продолжил реализацию среднесрочного плана развития.
АВТОВАЗ: главные события 2018 года
В связи с проведением на площади Куйбышева праздничного мероприятия «Новогодняя ночь 2018-2019».
В Самаре в новогоднюю ночь и накануне будет ограничено движение транспорта в районе площади Куйбышева
Трасcа марафона проходит в окрестностях Сокольих гор, имеющих уникальный природный рельеф для проведения соревнований по лыжным гонкам.
В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»
С 3 по 8 января 2018 года.
В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой
Такое решение принято Федерацией фигурного катания на коньках России.
Фигуристы из Тольятти выступят на чемпионате Европы и Всемирной зимней Универсиаде
Самарцы-твиттеряне уже привыкли, что СКС отвечают быстро, вопросы решают по возможности в максимально короткие сроки.
Год в Твиттере: диалог «РКС-Самара» и жителей ведётся непрерывно
сегодня  Понедельник, 24 декабря, 16:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 24/12:
USD 68.01
0.64
EUR 77.97
1.03
Искать
Новости /  В стране  

В Хабаровском крае трёхлетний мальчик выжил ночью в тайге

24 декабря 2018 13:30
277
В Хабаровском крае трёхлетний мальчик выжил ночью в тайге К ночи температура воздуха в этом районе опустилась до минус 30–35 градусов.
К ночи температура воздуха в этом районе опустилась до минус 30–35 градусов.

Трёхлетний мальчик выжил, оказавшись ночью в одиночестве в тайге. Его отец на снегоходе провалился под лёд и успел сказать малышу, чтобы он возвращался назад. Мальчика нашли в нескольких километрах от небольшого села в Хабаровском крае.

По данным ТАСС, местный житель забрал сына вечером из детского сада и отправился с ним на реку, чтобы разведать дорогу для поездки на рыбалку. Примерно в трёх километрах от поселения мужчина высадил ребёнка на берегу, а сам выехал на лед — и снегоход провалился. Как объяснил мальчик, отец успел сказать ему, чтобы тот возвращался в село.

— Малыш отправился по следу снегохода к дороге. Маленькие следы позже обнаружили выехавшие на место жители села, — цитирует агентство сотрудницу администрации села Кенай Гульнару Канавцеву.

При этом, по данным регионального ГУ МЧС, отца ребёнка продолжают искать спасатели.

pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
23 декабря 2018  11:38
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
В Индонезии цунами смыло музыкантов, выступавших на сцене
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали.
В мире
2466
21 декабря 2018  10:57
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
Любители лыжного спорта в Самарской области открывают сезон
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка".
Спорт в регионе
232
20 декабря 2018  09:59
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
У телефонного террориста, «заминировавшего» ВАЗ и офис ВТБ, нашли оружейный арсенал
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
280
15 декабря 2018  11:24
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
Жители Нью-Йорка сняли на видео НЛО?
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. 
В мире
1879
8 декабря 2018  12:59
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
NASA удалось записать шум марсианского ветра: видео
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября.
В мире
740
8 декабря 2018  10:59
В
В "Сколково" упал прототип аэротакси стоимостью 12 млн: видео
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд.
В стране
1142
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1238
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1088
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1461
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1851
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1958
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3188
Весь список

Мероприятия
В феврале в Самаре пройдет юбилейный лыжный марафон «Сокольи Горы»
В Самарском мультимедийном парке «Россия — Моя история» пройдет Зимний фестиваль с яркой программой
В Самаре состоится торжественное мероприятие, посвященное Трудовой деятельности Почетных граждан Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные