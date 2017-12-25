В Госдуму внесен законопрект о списании транспортного налога
25 декабря 2017 12:51
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В Госдуму внесен проект закона, которым предлагается списать недоимку по транспортному налогам, образовавшуюся у граждан по состоянию на 1 января 2017 года.
Вместе с недоимкой предлагается списать задолженность по пеням и штрафам, имеющуюся по состоянию на 1 января 2017 года.
Согласно тексту документа, налоговые органы должны принять решение о списании недоимки не позднее 1 июля 2018 года. При этом требования от налогоплательщиков физлиц представления документов, подтверждающих наличие оснований для списания недоимки, не допускается.
В случае принятия закон вступит в силу после 1 января 2018 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу. Проект закона подготовлен в соответствии с проведением "налоговой амнистии", объявленной президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает Автосреда.
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