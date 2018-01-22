В Госдуму будет внесен законопроект, по которому гражданский брак может стать фактическим
22 января 2018 12:19
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Член Совета Федерации Антон Беляков внесет на рассмотрение законопроект, по которому пара, живущая вместе пять лет, будет считаться женатой.
Об этом сообщает «ТАСС». Брак будет считаться «фактическим» после пяти лет совместного проживания. При этом, если у пары есть ребенок, то «фактическим» брак будет считаться после двух лет.
Беляков отметил, что в 2016 году было зарегистрировано наименьшее количество браков за последние 20 лет. По его словам, россияне переняли западный взгляд на брак и не считают, что «штамп в паспорте» имеет значение.
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