В Госдуме предложили ввести в школах курс гостеприимства
3 июля 2018 11:59
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По его мнению, это необходимо, так как Россия регулярно принимает крупные культурные и спортивные мероприятия.
Нужно составить свод международных правил поведения с гостями, который ляжет в основу новой дисциплины, считает парламентарий. По его мнению, россиянам нужно знать особенности культур и международного этикета, чтобы избежать конфликтов или конфузов, передает RT, ознакомившийся с письмом депутата.
«Когда соотечественники сталкиваются с приезжими из Ирана, Кореи, Японии или иной экзотической для нашей культуры страны, есть опасность, что возникнет неприятный инцидент, например, из-за разного восприятия языка жестов», — отмечается в документе.
Милонов добавил, что радушие и порой чрезмерная открытость, свойственные россиянам, иногда пугают и обескураживают иностранцев.
14 июня Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса, посвященного достоинствам и недостаткам соотвечественников. Среди положительных качеств чаще всего назывались гостеприимство, трудолюбие и душевность, среди отрицательных — лень и пьянство, пишут "Известия".
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