В Госдуме предложили отменить налог на автомобили старше десяти лет
5 декабря 2018 10:09
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Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил отменить транспортный налог на автомобили старше десяти лет, рыночная стоимость которых не превышает миллиона рублей. Соответствующее письмо он направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.
— Расчёт транспортного налога, исходящий из мощности двигателя, не может быть вполне справедливым, учитывая факт, что два автомобиля одинаковой мощности, но разных лет производства обладают огромной разностью в стоимости, — приводит РИА "Новости" текст письма.
Отмечается, что в настоящее время многие россияне предпочитают новым автомобилям подержанные. Возраст таких транспортных средств часто превышает десять лет.
— Облагая таким налогом авто, государство ухудшает положение категории населения с невысоким уровнем благосостояния, — объяснил политик.
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