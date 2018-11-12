В Госдуме предложили ограничить пользование Instagram
12 ноября 2018 14:18
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В Госдуме предложили ограничить время пользования социальной сетью Instagram. Инициатором выступил депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов. Он считает, что время пребывания онлайн нужно ограничить до часа в день и ввести ограничения для всех пользователей кроме компаний, деятельность которых связана с социальной сетью.
«Конечно, нужно с этим делом завязывать, и, предположим, ввести лимит на Instagram такой, чтобы у человека не было возможности сидеть там круглые сутки», – заявил Милонов.
Причиной нововведения Милоновназывает большое количество Instagram-блогеров, которые работают без налогов. По его словам, они получают деньги за посты, но не выплачивают отчисления в госбюджет, и такую практику нужно прекращать, так как это выходит из-под контроля, пишет ФедералПресс.
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