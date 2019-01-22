В Госдуме чиновникам посоветовали читать русские сказки

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Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов призвал чиновников читать русские сказки, чтобы не становиться фигурантами дел о коррупции. По его мнению, они учат не «халяве», как считают некоторые, а морали, пишет "ФедералПресс".Чернышев отметил, что если бы бабушки и дедушки правильно читали сказки некоторым чиновникам-коррупционерам, то они бы знали, что, желая стать владычицей морскою, можно остаться у разбитого корыта на допросе у следователей.Также Чернышев пояснил, что сказки нужно читать правильно и уметь извлекать из них жизненные уроки.Напомним, первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов осудил русские сказки про золотую рыбку и щуку, пояснив, что этим они формируют у населения веру в легкую добычу, пишет агентство «Москва».«Недооценивать интеллект русских сказок – это плохо. Они как раз учат не халяве, а напротив, тому, что нужно грамотно понимать, что ты хочешь от жизни и опираться на мораль», – подытожил Чернышев.