Умер тележурналист Михаил Лещинский
8 августа 2018 13:39
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Советский и российский тележурналист Михаил Лещинский скончался на 74-м году жизни. Об этом в среду, 7 августа, сообщается на сайте Союза журналистов России.
«Сегодня ночью скончался Михаил Борисович Лещинский — один из самых известных советских военных корреспондентов», — говорится в тексте.
Отмечается, что репортажи Лещинского были всегда эмоциональными и никого не оставляли равнодушными.
«Союз журналистов России выражает глубокие соболезнования близким, друзьям и коллегам Михаила Борисовича», — добавляется в сообщении.
Он работал в Гостелерадио СССР — был ведущим программы «Служу Советскому Союзу». Также в течение 4 лет Лещинский был собственным корреспондентом Центрального телевидения СССР в Афганистане и политобозревателем Центрального телевидения.
О дате и месте прощания пока не сообщается, пишут "Известия".
Фото: РИА Новости/В. Акимов
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