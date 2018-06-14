Умер режиссер Станислав Говорухин Режиссер и депутат
14 июня 2018 12:43
Депутат Госдумы, режиссер Станислав Говорухин скончался. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.
По словам спикера, Говорухин умер в 10:37 в санатории «Барвиха». «Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», — сказал Володин (цитата по «Интерфаксу»).
О госпитализации Говорухина стало известно накануне, 13 июня.
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